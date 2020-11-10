Окупанти встановлюють на Донбасі нові мінні пастки з використанням заборонених протипіхотних мін, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях продовжує використовувати режим тиші для вдосконалення інженерного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.