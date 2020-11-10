Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки

У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували інформацію про виявлення в шести країнах фактів інфікування норок новим коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"На сьогодні шість країн, а саме Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та Сполучені Штати Америки, повідомили про випадки SARS-CoV-2 серед норок", - йдеться в повідомленні.

За словами Ляшка, він розмовляв із послом Королівства Данії Оле Егберг Міккельсеном.

"У ході розмови пан посол поділився досвідом Данії з даного питання та запевнив, що їх уряд вже вживає заходів щодо обмеження подальшого поширення цього варіанту вірусу серед популяцій норок та людей, зокрема. Йдеться про забиття норок на всіх норкових фермах по всій території Данії та нові обмеження для 280 000 людей, які проживають в муніципалітетах, де розташовані норкові ферми", - розповів головний санлікар.

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Ляшко повідомив, що клінічна картина, ступінь тяжкості і передача інфекції серед заражених вірусом SARS-CoV-2, який пов'язаний з норками, є подібними коронавірусу SARS-CoV-2, який циркулює серед всього населення

"Однак варіант, пов'язаний з норками – ще відомий як "варіант кластеру 5" - має поєднання мутацій або змін, які раніше не спостерігались. Ймовірність антигенної мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але у найгіршому випадку антигенна мутація може мати наслідки для імунітету, реінфекцій та ефективності вакцин від COVID-19. Щодо вакцин – багато із кандидатів у вакцини від COVID-19 використовують спайк-білок коронавірусу у якості цілі", - повідомив він.

Ляшко зазначив, що проінформував Держпродспоживслужбу, Мінекономрозвитку, Національну академію наук, Національну академію медичних наук щодо проведення оцінки ризиків пов’язаних з поширенням SARS-CoV-2 у популяції норок впливом на заходи, що зараз впроваджуються для стримування поширення коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Данії вирішила знищити всіх норок на фермах після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок.

Асоціація тваринників України повідомила, що випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає.