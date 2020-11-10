Результати виборів міських голів встановлео в семи областях України, - ЦВК

Центральна виборча комісія має у своєму розпорядженні дані про переможців місцевих виборів усіх міських голів у семи областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті ЦВК.

Відповідні результати встановлені у Вінницькій області (18 міських голів), Кіровоградській (12) та Луганській (4).

Також відомо про всіх переможців виборів міських голів у Волинській (10 мерів, в Луцьку призначено повторне голосування), Донецькій (17, в Слов'янську і Краматорську - повторне голосування), Львівській (37, у Львові та Дрогобичі - повторне голосування) і Черкаській областях (15, в Черкасах - повторне голосування).

Крім того, на сайті ЦВК є дані про результати виборів мера Києва.

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У деяких областях залишилося отримати дані по одному населеному пункту.

Станом на ранок вівторка встановлені результати виборів 1281 голови (з 1421): 304 - міських, 399 - селищних і 578 - сільських.