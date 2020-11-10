Три людини загинули внаслідок отруєння чадним газом на Львівщині, - Нацполіція

Три людини загинули внаслідок отруєння чадним газом у Пустомитівському районі Львівської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Львівської області.

9 листопада приблизно о 21:00 у Пустомитівський відділ поліції надійшло повідомлення від власника будинку, розташованого в одному із сіл району про те, що повернувшись додому, він виявив у помешканні тіла свого 25-річного племінника та двох його товаришів – братів віком 17 та 21 року, без ознак життя.

Ознак насильницької смерті на тілах виявлено не було - як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті чоловіків стало отруєння чадним газом, витік якого стався, ймовірно, через несправну піч.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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