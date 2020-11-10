Лукашенко поставив ультиматум приватному бізнесу: "Профспілка або ліквідація"
Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".
Створення профспілок у приватних організаціях Лукашенко назвав державною позицією і зазначив, що бізнесу треба буде вибрати створення профспілок або ліквідацію: "Хочеш бути членом профспілки - будь, не хочеш - будь ласка. Але в кожної компанії, приватної та державної, повинна бути профспілкова організація".
"Якщо до кінця року приватні підприємства не створять на ваші вимоги профспілкові організації, ці приватні підприємства будуть ліквідовані. Жартувати ми не будемо більше ... Профспілкові організації повинні бути створені. І ви від цього відступати в жодному разі не повинні", - висловився Лукашенко.
Крім того, Лукашенко розкритикував підприємців через позицію деяких щодо суспільно-політичної ситуації в країні.
"Ми бачимо, як деякі вчинили і взяли курс на знищення держави і державності в нашій країні", - підкреслив Лукашенко.