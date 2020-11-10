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Робоча група в Раді напрацьовує закон про медичний канабіс, - Арахамія

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Робоча група в Раді напрацьовує закон про медичний канабіс, - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в парламенті вже створили робочу групу, яка напрацьовує законопроєкт щодо застосування медичного канабісу в Україні.

Про це Арахамія повідомив під час брифінгу 10 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується питання застосування медичного канабісу під час виробництва лікарських засобів, то робоча група вже створена, і напрацьовують законопроєкт, який може дозволити (медичний канабіс в Україні - Ред.)", - зазначив Арахамія.

За його словами, є 2 принципові підходи: перший - це дозволити імпорт уже готових препаратів, які використовуються в медичній сфері, і подивитися, як це працює і допомагає онкохворим, людям із хворобою Альцгеймера тощо. І другий - здійснювати імпортозаміщення цих препаратів.

Арахамія зазначив, що робоча група працює, і українцям будуть повідомляти, як рухається цей процес.

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Топ коментарі

  • Салаутдин
    Сидишь себе такой в игровых автоматах,куришь медицинский каннабис,и думаешь - а выбрали бы Барыгу - на работе работать бы пришлось.. Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2959
  • taddyboy Harper
    Вот именно. Но при любых раскладах не будет желания идти резать людей на улице как этого боятся те кто никогда не пробовал. Желание будет разве что послушать музыку и сожрать тортик.
    Зато под водярой сколько поножовщины делается, и никто не запрещает алкоголь и кухонные ножи с молотками, и не орет что это ж понапиваетесь сразу и все друг друга перережите, нация не готова к таким шагам лол
  • Підлога Маккартні
    Принимайте быстрее, шоб успеть заказать сажанцы на вьосну!!! Будем вместо помидор выращивать!!!
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