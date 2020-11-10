Утримання одного судді КС від початку року коштувало Держбюджету 2,5 млн грн

У Конституційному Суді України назвали некоректною заяву депутата від "Слуги народу" Галини Янченко про те, що утримання одного судді цього органу коштує державі 21 млн гривень на рік. Державний бюджет на 2020 рік передбачає фінансування Конституційного Суду України в розмірі 314 500 000 гривень, однак не можна просто розділити цю суму на 15 суддів.

Про це йдеться у відповіді КС на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Видатки Конституційного Суду України – це не лише винагорода суддів, а й видатки на забезпечення організаційного, аналітичного, юридичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, тобто здійснення конституційної юрисдикції в Україні", – зазначено у відповіді на запит.

За 10 місяців 2020 року на виплату зарплати одного судді Конституційного суду України витрачено майже 2,5 мільйона гривень, повідомили в КСУ. Середній розмір винагороди судді Конституційного Суду України – 254 тисячі гривень на місяць.

Зарплати суддів різняться, а на суму впливають стаж роботи, науковий ступінь, перебування на адміністративній посаді в суді та робота, що передбачає доступ до державної таємниці, уточнили у відповіді на запит. Окрім того, суддя Конституційного Суду має право на виплату вихідної допомоги в разі відставки.

Фінансування Конституційного Суду України за 10 місяців 2020 року коштувало державі 211 000 000 гривень, а за весь 2019 рік – 254 000 000 гривень.

Також читайте: Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко

Галина Янченко 3 листопада внесла у Верховну Раду законопроєкт про позбавлення КСУ державного фінансування до оновлення його складу. Вона заявила, що утримання одного судді коштує бюджету, а саме платникам податків, 21 000 000 гривень на рік.