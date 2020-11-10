Утримання одного судді КС від початку року коштувало Держбюджету 2,5 млн грн
Про це йдеться у відповіді КС на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Видатки Конституційного Суду України – це не лише винагорода суддів, а й видатки на забезпечення організаційного, аналітичного, юридичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, тобто здійснення конституційної юрисдикції в Україні", – зазначено у відповіді на запит.
За 10 місяців 2020 року на виплату зарплати одного судді Конституційного суду України витрачено майже 2,5 мільйона гривень, повідомили в КСУ. Середній розмір винагороди судді Конституційного Суду України – 254 тисячі гривень на місяць.
Зарплати суддів різняться, а на суму впливають стаж роботи, науковий ступінь, перебування на адміністративній посаді в суді та робота, що передбачає доступ до державної таємниці, уточнили у відповіді на запит. Окрім того, суддя Конституційного Суду має право на виплату вихідної допомоги в разі відставки.
Фінансування Конституційного Суду України за 10 місяців 2020 року коштувало державі 211 000 000 гривень, а за весь 2019 рік – 254 000 000 гривень.
Галина Янченко 3 листопада внесла у Верховну Раду законопроєкт про позбавлення КСУ державного фінансування до оновлення його складу. Вона заявила, що утримання одного судді коштує бюджету, а саме платникам податків, 21 000 000 гривень на рік.