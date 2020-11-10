Новини

Утримання одного судді КС від початку року коштувало Держбюджету 2,5 млн грн

1 74631
Утримання одного судді КС від початку року коштувало Держбюджету 2,5 млн грн
У Конституційному Суді України назвали некоректною заяву депутата від "Слуги народу" Галини Янченко про те, що утримання одного судді цього органу коштує державі 21 млн гривень на рік. Державний бюджет на 2020 рік передбачає фінансування Конституційного Суду України в розмірі 314 500 000 гривень, однак не можна просто розділити цю суму на 15 суддів.

Про це йдеться у відповіді КС на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Видатки Конституційного Суду України – це не лише винагорода суддів, а й видатки на забезпечення організаційного, аналітичного, юридичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, тобто здійснення конституційної юрисдикції в Україні", – зазначено у відповіді на запит.

За 10 місяців 2020 року на виплату зарплати одного судді Конституційного суду України витрачено майже 2,5 мільйона гривень, повідомили в КСУ. Середній розмір винагороди судді Конституційного Суду України – 254 тисячі гривень на місяць.

Зарплати суддів різняться, а на суму впливають стаж роботи, науковий ступінь, перебування на адміністративній посаді в суді та робота, що передбачає доступ до державної таємниці, уточнили у відповіді на запит. Окрім того, суддя Конституційного Суду має право на виплату вихідної допомоги в разі відставки.

Фінансування Конституційного Суду України за 10 місяців 2020 року коштувало державі 211 000 000 гривень, а за весь 2019 рік – 254 000 000 гривень.

Також читайте: Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко

Галина Янченко 3 листопада внесла у Верховну Раду законопроєкт про позбавлення КСУ державного фінансування до оновлення його складу. Вона заявила, що утримання одного судді коштує бюджету, а саме платникам податків, 21 000 000 гривень на рік.

Топ коментарі

  • Ярослав Волохов
    Боец на передовой получает 21 тысячу гривен со всеми фронтовыми доплатами и надбавками. За эти деньги он переносит жару и холод, рискует своей жизнью под обстрелами, отказывается от кучи гражданских прав и свобод, фактически продавая себя в рабство военной бюрократии. Если его пошлют на смерть, он вынужден будет только взять под козырек.
    С другой стороны у нас 15 жирных боровов и свиней в пурпурных императорских мантиях, с золотыми цепурами на шеях, которые получают по 250 тысяч гривен, работают в мраморном дворце в центре Киева, имеют кучу привилегий, включая служебное жилье лакшери, которое можно приватизировать, не могут быть уволены никаким органом власти кроме самих себя. И при этом явно за огромные взятки выносят антигосударственные решения.
    Ребята, каждый думающий человек увидев такое должен задать себе вопросы. А зачем мне служить этому государству? Зачем мне платить ему налоги если эти налоги идут на содержание вот таких проституционных свинарников? Гоу всеми правдами и неправдами пробивать дорогу в Польшу, Потугалию, Италию - да куда угодно, где нас примут и где государство не ****** вконец.
  • Макстм Ковальчук
    Нихуя себе жируют судьишки ******.
  • Игорь Вазианский
    В цій країні тільки суд Лінча має свою актуальність
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини