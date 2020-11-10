"Так званий "губернаторопад" продовжиться", - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія очікує, що в Україні продовжиться "губернаторопад".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Зокрема, журналісти запитали, чи прогнозуються ще якісь звільнення після звільнень першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова та кількох голів обласних державних адміністрацій.

На це голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції "СН" в парламенті Олександр Корнієнко відповів, що є певна система показників, за якими оцінюється робота чиновників.

"Це не на 100% політичне якесь рішення і вибори просто часто підводять певну межу для людей психологічну, що щось відбувалося в регіоні. Потім якийсь є рівень підтримки в цій області - партії влади або кандидатів від партії влади. І на основі цього ці рішення робляться. Я думаю, що будуть ще кадрові рішення найближчим або середньостроковий час від Офісу Президента", - сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал"

У той же час Арахамія додав: "Так званий "губернаторопад" продовжиться".