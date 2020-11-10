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КС сьогодні знову не зміг провести засідання через відсутність кворуму

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КС сьогодні знову не зміг провести засідання через відсутність кворуму
Конституційний Суд України у вівторок, 10 листопада, не зміг провести засідання. Його відклали через відсутність кворуму.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, відклали продовження розгляду справи за конституційним поданням 142 нардепів щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя" та продовження розгляду справи за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень про належність землі.

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Крім того, відклали і розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за поданням 47 нардепів з приводу спецконфіскації.

"Розгляд справ відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму", - зазначено в повідомленні.

Зазначимо, вчора Конституційний Суд також не зміг розглянути справу про тлумачення статті про належність землі в Конституції України. У КСУ заявили про зрив засідання.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що четверо суддів КС, які не голосували за рішення щодо антикорупційного законодавства, відмовилися від участі в слуханнях великої палати суду. Підставою для відмови стало оприлюднення одним із суддів проєкту рішення КС щодо тлумачення поняття "земля".

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Топ коментарі

  • aquarius580 .
    Вообще-то правительство Порошенко-Гройсмана оставило $ 20 миллиардов ЗВР.
  • aquarius580 .
    Нет, зелёные. Никто не позволит вам перекантоваться, продавая последний ресурс: землю.
    Вас таки прикопает неизбежный грядущий дефолт.
    Главное - не дать вам сбежать. Вас судить будут. По законам военного времени.
  • Тарас Резниченко
    Взрослый, а в сказки веришь. КС сегодня снова не смог провести заседание из-за отсутствия кворума - Цензор.НЕТ 9114
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