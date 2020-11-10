Пашинян про Карабах: Я несу і нестиму відповідальність за цю ситуацію. Це велика невдача для нас і катастрофа

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що несе особисту відповідальність за обставини, що склалися навколо Нагірного Карабаху.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у вівторок в прямому ефірі на своїй сторінці в Facebook.

"Так, я несу відповідальність за цю ситуацію і буду нести. Це велика невдача для нас, велика катастрофа, великий траур за втрачені життя, але я вірю, що Вірменія і Арцах (вірменське назва Нагірного Карабаху. - Ред.) повинні жити, повинні зміцнюватися, посилюватися, повинні переглянути колишні сприйняття з різних питань", - сказав Пашинян

За його словами, необхідно сконцентруватися на економічному, гуманітарному розвитку Вірменії і Карабаху.

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"Треба зафіксувати, що ми впали, але ми не скотилися в прірву, ми вчасно ухвалили рішення зупинитися. В іншому випадку наш стан був би набагато гірше. Необхідно винести уроки, це може допомогти майбутньому розвитку нашої країни", - зазначив прем'єр Вірменії.

8 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття азербайджанськими військами міста Шуша (арм. Шуші), одного з ключових в Нагірному Карабасі, розташованого за декілька кілометрів від Степанакерта.

9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

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