Урочисто відкрита Лукашенком три дні тому перша білоруська АЕС призупинила вироблення енергії через аварію

Білоруська атомна станція (БелАЕС) тимчасово призупинила виробництво електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Интерфаксу" заявили на БелАЕС.

Коли вироблення буде відновлено, на станції сказати не змогли, пояснивши, що зараз триває налагодження устаткування.

Інформація про те, що БелАЕС припинила вироблення енергії, з'явилася ще в неділю, 8 листопада. За неофіційними даними, причиною цього став вихід з ладу трансформаторів напруги на одному з агрегатів, пов'язаних з генератором. Підкреслювалося, що небезпеки з точки зору витоку радіації інцидент не становив.

Агентство BNS у понеділок з посиланням на литовського оператора системи електропередачі Litgrid повідомило, що з полудня неділі БелАЕС перестала виробляти електроенергію.

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Нагадаємо, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, урочисто відкрив БелАЕС в місті Островець в суботу, 7 листопада.

"Історичний момент: країна стає ядерною державою", - заявив він на церемонії відкриття.

Зараз потужність першого енергоблоку БелАЕС становить 400 мегават, в майбутньому вона зросте до 1190 мегават; таку ж потужність буде видавати другий, ще не побудований блок. Введення АЕС в промислову експлуатацію передбачається в першому кварталі 2021 року.