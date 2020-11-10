"Протестуни" не візьмуть Білорусь "тепленькою", - Лукашенко

"Протестуни" і "швидкі" політики, які виїхали в Польщу і Литву, не візьмуть Білорусь "тепленькою", республіка вистоїть.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларусь сегодня", заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на зустрічі з головою Федерації профспілок республіки Михайлом Ордою.

"Наші ж "протестуни" й особливо втікачі, які сидять в Польщі і Литві, розраховують на те, що до весни економіка обвалиться, як всюди, і ми тут прийдемо, візьмемо Білорусь "тепленькою". Ні чорта подібного! Не візьмуть вони Білорусь "тепленькою". Ми вистоїмо. Але буде непросто", - сказав він.

При цьому Лукашенко додав, що незважаючи на складності в економіці, зумовлені пандемією коронавірусу, в республіці будуть намагатися зберегти нинішній рівень життя, але "і людям, трудовим колективам треба забезпечити розуміння ситуації".

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"Той, хто набереться мужності, сили і витримає, той збережеться і збереже свою державу", - сказав він.

Лукашенко також висловив побажання, щоб в умовах "чехарди і психозу" коронавірусу профспілки розуміли, що комусь це вигідно.

"Зараз ми вже бачимо - кому. Світ зараз почали перекроювати, і COVID-19 - це не медичний термін, це не тільки і не стільки хвороба. Це навіть не економіка сьогодні. Це вже глобальна політика. Почали перекроювати світ, спалахнули всюди бунти і заколоти. Але буде ще й не те в зв'язку з наслідком обвалення економіки" - зауважив він.

Як приклад він навів Євросоюз, чий ВВП "впаде на 20%" і частина країн якого вже демонструють падіння економіки. Крім того, спостерігається спад у США, що вплине на всю світову економіку, зменшився ВВП Китаю, зауважив Лукашенко.

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Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про початок "загальнонаціонального страйку" в республіці з 26 жовтня після того, як Лукашенко не виконав ультиматум опозиції.

Масові протестні акції почалися по всій Білорусі 9 серпня, після президентських виборів, за підсумками яких Лукашенко нібито набрав 80,1% голосів. Він заявив, що не має наміру залишати свій пост на тлі мітингів.