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"Арену-Львів" можуть використовувати як госпіталь для пацієнтів з COVID-19, - ОДА

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"Арену-Львів" можуть використовувати як госпіталь для пацієнтів з COVID-19, - ОДА
На території стадіону "Арена-Львів" можуть розгорнути тимчасовий госпіталь для пацієнтів з коронавірусом. Також у Львівській області розглядають можливість розгортання госпіталів на території інших спорткомплексів.

Про це на брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Доручення щодо розгортання мобільних госпіталів дали всім територіям держави. Ми розглядаємо спроткомплекси і "Арену-Львів" також", - сказав Чемерис.

Також він додав, що в разі погіршення ситуації з пандемією в області до боротьби з коронавірусом можуть залучити студентів-медиків і інтернів.

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Топ коментарі

  • Yuriy Karyy
    Можна сразу ложить пацієнтів на автодорогу "Велике Крадівництво"......
  • Меркава
    Правильно, пусть дизентерию там разведут, про ковид сразу забудут.
  • Леонид Высоцкий
    Почём билеты продавать будут?
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