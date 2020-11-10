Через фінансові проблеми "Укренерго" Кабмін має виділити гроші на зелену енергетику в бюджеті-2021, - інвестор

Для стабілізації фінансового стану держкомпанії "Укренерго" і для виконання зобов'язань перед інвесторами уряд має передбачити в держбюджеті-2021 кошти на оплату 20% виробленої в 2021 році зеленої електроенергії. Про це заявив генеральний директор ТОВ "Екотехніка - Велика Добронь" Владислав Жовніренко.

За його словами, 25 млрд грн заборгованості перед "зеленою" генерацією загрожує колапсом в енергосистемі, і держава зобов'язана вирішити цю проблему, щоб уникнути катастрофічних наслідків для галузі. "Держава обіцяла вирішити цю ситуацію з 1 серпня. Вчергове обдурила", - сказав Жовніренко. На його думку, одним зі шляхів вирішення є передбачена законодавством можливість 20% фінансування виробництва "зеленої" електроенергії з державного бюджету. Він вважає, що уряд має закласти необхідні кошти до держбюджету-2021.

"До сьогодні ми не просили з бюджету гроші і ніколи їх не брали, тільки платили в бюджет. Проте на сьогодні, я думаю, без бюджету вони не впораються. НЕК "Укренерго" в катастрофічній ситуації фінансовій. У нього така ж заборгованість перед "Гарантованим покупцем", все по ланцюжку", - пояснив Жовніренко.

За його словами, в разі ухвалення владою відповідних рішень, проблема заборгованості на енергоринку може бути вирішена до кінця поточного року. "Якби було бажання, це могло б вирішитися протягом, не знаю, тижня максимум. Могли б принаймні поправити платіжну дисципліну. А для того, щоб закрити всі питання, до кінця року це цілком реально, все зробити", - прогнозує Жовніренко.

Як повідомлялося, в червні профільні асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став підґрунтям ухваленого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачав зниження "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% вже із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму боргу (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми Гарпок має погасити вже в четвертому кварталі 2020-го. Закон передбачає, що 20% виробленої зеленої електроенергії в Україні має оплачуватися з бюджету, а також борги можуть погашатися шляхом кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії. Станом на початок листопада, за даними "Гарантованого покупця", за вересень виплачено приблизно 80% від потрібної суми за "зелену" електроенергію, за 20 днів жовтня - лише 7%.

Водночас зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. 4 листопада Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019", в якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. Відповідний було передано до другого читання за скороченою процедурою. Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. За даними із судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 600 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладу в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.