29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується

На сьогодні 29 населених пунктів в окупованому Криму переведено або на графік, або на режимне водопостачання, або на підвезення води.

Про це повідомив керівник підконтрольного Росії підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Дебіт у свердловинах падає. На сьогодні 29 населених пунктів переведені або на графік, або на режимне водопостачання, або на підвезення води. Зношення мереж приблизно скрізь однакове, тому, природно, проблеми "в середньому по палаті" одні й ті самі", - сказав він в ефірі радіо "Супутник в Криму".

За його словами, в цьому немає "нічого несподіваного", оскільки "проблема вододефіциту через посуху так чи інакше стосується всього Криму".

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

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З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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