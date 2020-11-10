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Не відкривши КПВВ на Донбасі, Росія продемонструвала своє ставлення до громадян та домовленостей "нормандської четвірки", - Резніков

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Не відкривши КПВВ на Донбасі, Росія продемонструвала своє ставлення до громадян та домовленостей "нормандської четвірки", - Резніков
Росія зірвала відновлення роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Такі дії знову демонструють ставлення Росії до громадян і домовленостей.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, передає пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що досягнуті домовленості були порушені. Люди чекали цього відкриття і воно повинно було бути синхронним, але РФ знову продемонструвала своє ставлення і до громадян, і домовленостей нормандської четвірки і Тристоронньої контактної групи", - зазначив Рєзніков.

Віцепрем'єр зазначив, що з боку підконтрольної території сьогодні були відкриті не тільки КПВВ, але і сервісний центр у Щасті, де люди могли отримати пенсії і соцвиплати.

Нагадаємо, сьогодні Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, незважаючи на відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.

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Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    як це несподівано!
    виявляється хутєн не хоче миру!
    а що ж тоді побачив в його очах бубочка?
  • Frol Fedoroff
    Спрашиваю членов секты Голобородько в третий раз - зачем Украине эти КПВВ?
  • Зэлэный_Змий
    чтоб удобней было платить пенсии и соцвыплаты населению ОТСОСа.
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