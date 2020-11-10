"Є сенс зробити на два тижні повний локдаун, а не розтягувати на невідомо який період половинчастий режим", - "слуга народу" Кравчук
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Кравчук прокоментувала, зокрема, можливе введення карантину вихідного дня.
"Я і так максимально намагаюся зменшити соціальні контакти, тому я можу витримати карантин вихідного дня, але я себе ставлю на місце малих підприємців, власників закладів харчування, працівників кінотеатрів, театрів, і тут відкривається інша картина. Якщо говорити про заклади харчування, то кафе, ресторани 2/3 своєї виручки отримують на вихідні. Якщо говорити про заклади культури, то половину свого прибутку вони отримують в суботу та неділю", - зазначила Кравчук.
З цього попередньою постановою, карантин вихідного дня починається з півночі суботи.
"Тобто в п'ятницю біля магазинів буде подвійне навантаження. Люди після роботи будуть намагатися зробити те, що вони могли б зробити в суботу та неділю", - заявила Кравчук.
"Можливо, є сенс зробити на два тижні повний локдаун з компенсацією втрат підприємцям, а не розтягувати на невідомо який період половинчастий режим, який ставить підприємців у нерівні умови, оскільки великі супермаркети працюватимуть, і з такою кількістю відвідувачів буде більший шанс заразитися. Також буде працювати громадський транспорт, і якщо подивитися на метро, часто картина, що маска під носом, і там обмежень менше, ніж в театрі", - додала "слуга народу".