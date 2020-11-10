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Повне завершення розмінування на Донбасі може зайняти не менше 25 років, - Резніков

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Повне завершення розмінування на Донбасі може зайняти не менше 25 років, - Резніков
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що повне завершення розмінування на Донбасі може зайняти не менше 25 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Резніков і комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчич провели онлайн-зустріч.

Зазначено, що з 2014 року Євросоюз направив понад 1 млрд євро гуманітарної допомоги Донбасу. Сторони обговорили питання гуманітарного розмінування.

"Я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це, в тому числі і завершення розмінування, займе не менше 25 років", - зазначив Резніков.

Зі свого боку Ленарчич заявив про готовність Євросоюзу допомагати Україні і в цьому напрямку.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    с 2014 года Евросоюз направил более 1 млрд евро гуманитарной помощи Донбассу

    Полное завершение разминирования на Донбассе может занять не менее 25 лет, - Резников - Цензор.НЕТ 1200
  • Sergii Ustim
    Резников, проснись! Пока только минируют, глядя на вас, *********...
  • Nov
    Может, для начала, пусть прекратят его минировать?
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