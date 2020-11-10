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ЄС закупить 300 млн доз антиковідної вакцини Pfizer і BioNTech, яка показала 90-відсоткову ефективність

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ЄС закупить 300 млн доз антиковідної вакцини Pfizer і BioNTech, яка показала 90-відсоткову ефективність
Влада ЄС у середу укладе угоду з компаніями Pfizer і BioNTech на купівлю до 300 млн доз розробляється цими фірмами вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє FT з посиланням на представників ЄС.

Євросоюз перебуває на завершальній стадії переговорів щодо угоди на 300 мільйонів доз, заявила в понеділок президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вартість вакцини в США на цей момент - приблизно 19,50 доларів за дозу для курсу з двох доз.

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Раніше ЄК вже підписала контракт з AstraZeneca, Sanofi-GSK і Johnson & Johnson з приводу їхніх вакцин і завершила успішні попередні переговори з CureVac і Moderna.

Напередодні американська компанія Pfizer, яка співпрацює в розробці вакцини з німецькою BioNTech, повідомила, що їхня потенційна вакцина проти коронавірусу під час випробувань показала більш ніж 90% ефективність.

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Топ коментарі

  • Некто Максим
    Вот это распил!
  • Андрей Андрийко
    А россияне путинскую колоть будут!!!!
    Миротворцы херовы!!!
  • Олександр Олександрович eeaf86e2
    Він її продавати буде,у крамницях Рошен))
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