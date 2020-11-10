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Вакцина проти COVID-19 з'явиться в Україні в травні-червні 2021 року - представник МОЗ Литовка

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Вакцина проти COVID-19 з'явиться в Україні в травні-червні 2021 року - представник МОЗ Литовка
Вакціна проти коронавірусу буде масово поставлятися в країни, в тому числі і в Україні, в кінці весни або на початку літа 2021 року.

Про це керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ Сергій Литовка розповів в коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"За найбільш оптимістичними прогнозами ВООЗ, масово вакцина зможе поставлятися в інші країни десь у травені-червні 2021 року", - сказав Литовка.

За його словами, нині у світі є близько 150 потенційних вакцин, але жодна з них офіційно не зареєстрована.

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"Вакцин, які дійшли до третьої стадії випробовування, є близько десяти. Частина цих вакцин майже готова до виробництва. Певні виробники заявлять про потенційно високу ефективність своїх вакцин. Але станом на сьогодні жодна вакцина не зареєстрована і не готова для застосування", - уточнив він.

Литовка пояснив, що Україні вигідніше отримати вакцину в межах програми COVAX. Тоді її вартість буде суттєво нижчою.

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Топ коментарі

  • Оружейный барон
    Готовьте зелень для зелени
  • Татьяна Лайф
    Скорей бы уже привиться и начать нормально передвигаться по миру
  • РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
    Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021

    Ну если стрептоцид изменив название подоражал в три раза то на вакцину лохов наберут с избытком.
    Лично у меня лозунг такой- ближе к природе - больше здоровья.
    Любое умеренное заболевание рассматриваю как природную вакцинацию
    Будте здоровы!
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