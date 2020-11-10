Вакцина проти COVID-19 з'явиться в Україні в травні-червні 2021 року - представник МОЗ Литовка
Про це керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ Сергій Литовка розповів в коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
"За найбільш оптимістичними прогнозами ВООЗ, масово вакцина зможе поставлятися в інші країни десь у травені-червні 2021 року", - сказав Литовка.
За його словами, нині у світі є близько 150 потенційних вакцин, але жодна з них офіційно не зареєстрована.
"Вакцин, які дійшли до третьої стадії випробовування, є близько десяти. Частина цих вакцин майже готова до виробництва. Певні виробники заявлять про потенційно високу ефективність своїх вакцин. Але станом на сьогодні жодна вакцина не зареєстрована і не готова для застосування", - уточнив він.
Литовка пояснив, що Україні вигідніше отримати вакцину в межах програми COVAX. Тоді її вартість буде суттєво нижчою.