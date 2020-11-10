"Ремдесивір" почали розподіляти по лікарнях в областях, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розпочало розподіл "Ремдесивіру" по регіонах.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Степанов нагадав, що препарат використовується в лікуванні пацієнтів із COVID-19.

"Багато лікарів, з якими я сьогодні спілкувався, питали мене щодо лікарських засобів для лікування COVID-19. Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл "Ремдесивіру" у регіони. Цей препарат входить до наших клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу", – сказав міністр.





2 травня Ремдесивір офіційно схвалили у США для лікування коронавірусу. 29 травня повідомлялося, що вчені прийшли до висновку, ніби ремдесивір найбільш ефективний у перші дні активної реплікації вірусу; тобто, з урахуванням інкубаційного періоду, це часто досимптомні дні. На їхню думку, препарат не слід рекомендувати для лікування важкої форми коронавірусної хвороби. 25 червня Комітет Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з лікарських засобів для людини (CHMP) рекомендував надати Veklury (ремдесивіру) умовний маркетинговий дозвіл для лікування COVID-19 у дорослих і підлітків з 12 років із пневмонією, яким потрібен додатковий кисень. 16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19. 23 жовтня "Ремдесивір" став першим затвердженим у США препаратом для лікування COVID-19.