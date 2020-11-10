При COVID-19 не потрібно поспішати робити КТ, пити антибіотики і збивати невисоку температуру, - лікар-пульмонолог Гук

Людям із симптомами COVID-19 не слід поспішати і при температурі трохи вище 37 градусів приймати антибіотики, а також завчасно робити КТ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла в інтерв'ю "Укрінформу" лікар-пульмонолог, завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук.

"Антибіотики не повинні бути у вільному продажу, як і інші сильнодіючі препарати типу гормональних або кроворозріджувальних ... Але якщо лікар клінічно відчуває, що вже пора давати антибіотик або гормон, то мав би виписати препарат і спостерігати пацієнта або відправити в лікарню. А у нас все у вільному доступі, і спробуй сьогодні щось купи - цілу низку препаратів не дістати, все розкупили про запас, щоб приймати, ледь температура перевалить за 37 ... Перші 5-7 днів слід ставитися до хвороби як до звичайного вірусного процесу, який ми у своєму житті переживали не один раз. Далі, якщо зберігається висока температура (понад 39°), вона погано реагує або зовсім не реагує на жарознижувальні, - це вже привід здати аналізи і розбиратися, чи не розвиваються ускладнення", - розповіла Гук.

Вона зазначила, щоб визначитися, як лікувати пацієнта з ковідом, важливі три обставини. Перше - рівень температури і її керованість (особливо після 5-7 дня захворювання). Друге - сатурація, вона повинна бути не нижче ніж 94%. Третє - 6 аналізів крові (загальний, СРБ (ц-реактивний) білок кількісно, ​​D-димер, прокальцитонін і феритин, ЛДГ). З урахуванням цих трьох компонентів визначається обсяг лікування.

Лікар додала, що хворим не слід завчасно робити і КТ, оскільки відсоток ураження легень не є об'єктивним показником.

"Якщо пацієнт позитивний по ПЛР, ми знаємо діагноз чи немає сумнівів, чим людина хворіє, тому що є втрата смаку, нюху і т.д., то КТ не має жодного значення. Його взагалі не треба призначати - він не несе інформації щодо тактики лікування пацієнта з ковідом", - зазначила Гук.

За її словами, на 5-7 день від початку перших симптомів (ломота, температура) не слід збивати температуру нижче 38,5, якщо немає супутніх ускладнюючих чинників (судомний синдром тощо).

"Дайте організму попрацювати, не заважайте йому, він зробить всю роботу без ускладнень... Пийте 2-3 літри за день рідини - трав'яні чаї, воду, приймайте вітаміни С і Д, цинк (схем уже багато опубліковано). Висока температура після 5-7 дня - це вже привід, але ще не ознака, що все погано. Ми бачили випадки, коли і 2 тижні висока температура трималася без ускладнень. Але якщо пацієнт на телефонному супроводі, всім буде спокійніше, якщо здасть аналізи після 7-го дня. Єдиний виняток - якщо в перші 5 днів симптоми, що не вкладаються у ваш досвід вірусної інфекції, такі як кровохаркання, сильна задишка, набряки ніг. Тоді треба здати раніше", - радить Гук.