З Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 39 млрд грн, - Мінфін

Станом на 6 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 39 млрд грн, або 59% виділених коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

З них на охорону здоров'я використано 6,6 млрд грн з 16,3 млрд грн передбачених коштів, або 40%. У сфері охорони здоров'я з Фонду передбачено виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ, з яких використано 42 млн грн коштів. Майже 3 млрд грн передбачені на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я, з яких поки використано 709,7 млн ​​грн. На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем направлено 571 млн грн. Також на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витрачено 3,2 млрд грн з передбачених 6 млрд грн.

Важливо, що крім коштів Фонду, заходи з протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій, Національна служба здоров'я вже здійснила оплати установам охорони здоров'я на суму понад 8 млрд грн за послуги, пов'язані з лікуванням COVID-19.

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Крім того, на 5 листопада 2020 з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,8 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.