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Очільником ДЕЦ МОЗ нишком призначили бізнесмена Бабенка, який вигравав мільйонні тендери, коли Одеську ОДА очолював Степанов, - Устінова. ДОКУМЕНТ

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Очільником ДЕЦ МОЗ нишком призначили бізнесмена Бабенка, який вигравав мільйонні тендери, коли Одеську ОДА очолював Степанов, - Устінова. ДОКУМЕНТ
Державний експертний центр МОЗ очолив Михайло Бабенко, який під час перебування губернатором Одещини Максима Степанова вигравав тендери на мільйони гривень.

Про це повідомила нардеп "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Знайомтеся, це Михайло Бабенко, новий виконуючий обов'язки одного з ключових фармрегуляторів країни - "Державного експертного центру МОЗ України". Без цієї установи, вірніше його висновку, продати будь-які ліки в країні, будь то аспірин чи хіміотерапія, ви не зможете. Ну як кажуть, хлібне місце", - написала Устінова.

Устінова підкреслила, що Бабенко раніше керував компанією, яка вигравала тендери в Одесі на сотні мільйонів гривень за часів керівництва там нинішнього глави МОЗ Максима Степанова.

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Очільником ДЕЦ МОЗ нишком призначили бізнесмена Бабенка, який вигравав мільйонні тендери, коли Одеську ОДА очолював Степанов, - Устінова 01

Очільником ДЕЦ МОЗ нишком призначили бізнесмена Бабенка, який вигравав мільйонні тендери, коли Одеську ОДА очолював Степанов, - Устінова 02

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Воруют по черному. Степанов уже и Богатыреву переплюнул
  • саша паламарчук
    яке ти вальтонуте створіння. жах!
  • Шрек Баблокат
    оо!. НАБУ не хочет послушать кабинет Степанова с фразами: тонну масок туда, тесты покупаем у Ку Ван Ю.. ?! ?! ?!.. там будет много интересное инфы!
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