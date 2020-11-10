Масі Найєм буде опонувати НАБУ та САП у справі "Трейд Коммодіті"

"Міллер, юридична компанія" ухвалила рішення захищати Володимира Трофименка, інвестора компанії "Трейд Коммодіті" — одного з фігурантів скандально відомої справи закупівель палива Міністерством оборони.

Про це у своєму блозі на сайті "Українська правда" написав відомий адвокат Масі Найєм.

Він наголосив, що це має вигляд "парадоксу" або схоже на те, що компанія перейшла на "іншу сторону барикад". Проте, за його словами, це не так.

"Уже в цьому тексті я хочу показати, скільки огріхів допустили детективи та процесуальні керівники, намагаючись будь-якою ціною довести розслідування до бажаного результату", - зазначив адвокат.

Він нагадав, що у травні 2016 року Міністерство оборони уклало договори закупівель палива на суму більш ніж мільярд гривень з ТОВ "Трейд Коммодіті". Місяцем пізніше між відомством і компанією укладено додаткові угоди, якими підвищено ціни на паливо - на 149 млн грн.

У лютому 2017 року, за словами адвоката, Державна аудиторська служба склала висновок за результатами перевірки закупівель Міноборони та дійшла висновку, що всі додаткові угоди щодо підвищення цін укладені незаконно. "Ґрунтуючись на висновках аудиторської служби детективи НАБУ повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата коштів Міноборони в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) Володимиру Трофименку — інвестору "Трейд Коммодіті". У 2018–2019 роках адміністративні суди (всі три інстанції) вирішили, що висновки Державної аудиторської служби щодо завдання 149 млн збитків та незаконності додаткових угод — не дійсні. Оскільки висновки аудиторів та експертиза, проведена на їх основі, були ключовими доказами, САП змінило підозри по цій справи та встановило, що сума збитків становить 58 млн — це вартість лише частини додаткових угод, укладених 15.06.2016. Начебто, факту підвищення цін саме за цими додатковими угодами не було", - зазначив він.

Масі Найєм назвав головні помилки, які, на його думку, були допущені слідством. Одна з перших, на його думку, це те, що докази НАБУ про незаконність додаткових угод "не витримують критики". "Докази НАБУ будувались на Акті перевірки закупівель Міноборони, проведеному Державною аудиторською службою (ДАС) та висновку експертизи, що фактично повторював підрахунки ДАС у частині збитків… Адміністративними судами всіх трьох інстанцій висновки ДАС визнано необґрунтованими, а підписання додаткових угод про підвищення цін — правомірним (Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.03.2018 року та Київського апеляційного адміністративного суду від 27.09.2018 року залишено в силі Верховним судом 29.03.2019 року).

Другою помилкою, за словами адвоката, є незаконне поновлення досудового розслідування та фактичне визнання законності угод самими НАБУ/САП.

"Після винесення рішення апеляційного адміністративного суду САП поновило вже завершене досудове розслідування. Такої процесуальної дії взагалі не існує в КПК", - зазначив Найєм.

Ще одними помилками, які були допущені слідством, за словами адвоката, є відвід детектива, який "фактично продовжував брати участь в досудовому розслідуванні", а також не врахування того, що на світовому ринку ціна на паливо за кілька років зросла.

Також попередні високі оцінки діяльності "Трейд Коммодіті" з боку чиновників, відсутність потерпілих (того ж Міноборони, яке за даними слідства отримало збитки), неоскарження НАБУ угоди в суді, на думку Найєма теж є грубими помилками слідчих.

"Я дуже мрію про те, щоб НАБУ та САП добивалися побільше обвинувальних вироків у Вищому антикорупційному суді. Але кожен вирок має бути результатом скрупульозно зібраних доказів, змагальності у суді. Винних не можна призначати, особливо — на догоду політичній кон’юнктурі (чи сумнозвісній "революційній доцільності")... Іншими словами, не можна підміняти роботу бравурними маршами. Потрібно наполегливо працювати, навіть якщо суспільство очікує швидких результатів", - зазначив адвокат.

"Тут ми підійшли до найголовнішого: чому "Міллер" та я особисто вирішили взятися за справу "Трейд Коммодіті"? Тому що ми хочемо справедливої правової системи, намагаємося перегорнути сторінку нашої багаторічної історії розвитку правоохоронних структур, коли сповідувався принцип "друзям все, ворогам — закон". У САП працюють мої бойові побратими по АТО, в НАБУ — однодумці по філософії чистоти влади. Але… закон один для всіх", - резюмував адвокат.