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Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна. ДОКУМЕНТ

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Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна. ДОКУМЕНТ
Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо Джозефа Байдена, яке було порушено за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в коментарі "Укрінформу"  обізнане джерело в Офісі генпрокурора.

"Нацполіція закрила кримінальну справу стосовно Джозефа Байдена, яку було порушено за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна", - повідомило джерело.

Співрозмовник агентства додав, що справа була зареєстрована за ст. 344 ККУ (втручання в діяльність державного діяча) в Державному бюро розслідувань на виконання рішення суду. Пізніше бюро її перенаправило на розслідування в Печерське управління Нацполіції, яке і закрило справу 23 вересня поточного року.

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Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна 02

Як повідомлялося, суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов'язав відкрити справу через "неправомірне втручання" колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Раніше Шокін заявив, що в 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск колишнього віцепрезидента США Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена Хантер.

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Топ коментарі

  • Привет
    Зеленое стадо сцыт когда страшно..😃
  • Ніхто Петрович
    А шо такоє?
  • Агамемнон
    Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 6073
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