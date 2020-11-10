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Бразилія зупинила третій етап випробування китайської вакцини від COVID-19 Coronavac

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Бразилія зупинила третій етап випробування китайської вакцини від COVID-19 Coronavac
У Бразилії зупинено завершальний етап випробувань китайської вакцини-кандидата від COVID-19 Coronavac після "серйозної несприятливої події".

Як пише Bloomberg, йдеться про вакцину Coronavac, інформує Цензор.НЕТ. Агентство охорони здоров'я Бразилії не уточнює, що за "несприятлива подія", але уточнює, що зупинка передбачена правилами, проводиться аналіз доцільності продовження досліджень.

В Інституті Бутантан у Сан-Паулу, який разом із китайською компанією Sinovac брав участь у розробці вакцини на місцевому рівні, повідомили, що один із добровольців помер, але це не пов'язано з вакциною. Там здивовані рішенням зупинити випробування і вивчають подробиці того, що сталося.

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Тим часом Китай вже почав випробування своїх вакцин від COVID-19, зокрема Coronavac, на сотнях тисяч своїх добровольців. Розробники вакцини заявили, що впевнені в її безпеці і сказали, що смерть людини не має стосунку до нового препарату. Зазначається, що Китай виступає за надання експериментальних вакцин тисячам людей.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Бразилії помер доброволець, який брав участь у клінічних тестах вакцини проти COVID-19, розробленої британською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

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Топ коментарі

  • Harib Da
    А лучший китайский футболист будет зваться Пе Ле?
  • Гыг с Вами
    а в тайгу не хотять... Бразилія зупинила третій етап випробування китайської вакцини від COVID-19 Coronavac - Цензор.НЕТ 6147
  • Шрек Баблокат
    патамушта, китайцы с удовольствием готовы заселить Бразилию и назвать её Бра Зинь Ю..
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