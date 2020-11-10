Український план з досягнення миру на Донбасі взято за основу, але поки рано говорити про конкретні результати, - делегація в ТКГ
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Делегація України в Тристоронній контактній групі заявила, що запропонований українською стороною "План дій" стосовно Донбасу взято за основу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення делегації в Facebook.
"На засіданні політичної підгрупи головною новиною стало обговорення українського "Плану дій". Деяке здивування нашої делегації викликало твердження російської сторони, що нібито українська делегація обіцяла затвердження "Плану" українським парламентом. Однак після нагадування російським представникам, що в Україні діє демократія і парламентський суверенітет, і делегація може лише давати рекомендації, а не гарантувати ті чи інші законодавчі ініціативи, розмова швидко повернулася в конструктивне русло. Ще рано говорити про результати, але, принаймні, можна сказати, що український "План" взято за основу", - повідомляє делегація.