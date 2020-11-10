Зеленський: Кількість загиблих українських військових на Донбасі зменшилася вдесятеро, але провокації тривають
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Зазначається, що під час їхньої телефонної розмови у фокусі уваги було питання досягнення миру на Донбасі та реалізації домовленостей Паризького саміту в "Нормандському форматі".
"Маємо позитив – найтриваліше перемир'я за весь період війни. Ключове досягнення: кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком. Однак усе ще тривають провокації з боку незаконних збройних формувань. Це надзвичайно ускладнює просування до миру", – наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що українська сторона в повному обсязі виконала домовленості щодо відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте".
"Це підтвердили міжнародні партнери України, зокрема дипломати інших держав, представники ОБСЄ в ТКГ. Водночас запланований початок роботи згаданих пунктів сьогодні був зірваний іншою стороною, яка не відкрила КПВВ на непідконтрольній Україні території Луганщини", - говориться в повідомленні.
Зеленський також розповів про підготовлений Україною план спільних дій стосовно Донбасу, заздалегідь наданий партнерам по "Нормандському формату", який сприятиме активізації роботи Тристоронньої контактної групи.