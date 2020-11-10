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Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19

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Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тест прем'єр-міністра, який він здав сьогодні вранці, негативний", - повідомила прессекретарка прем'єр-міністра Ольга Куришко.

Нагадуємо, 9 листопада, у понеділок стало відомо, що президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр фінансів Сергій Марченко захворіли на COVID-19. Після чого в уряді заявили, що оскільки прем'єр кілька днів тому контактував із цим особами, він здасть тест, хоча симптомів захворювання у нього немає.

Читайте також: У Шмигаля симптомів коронавірусу немає, але він здасть тест, - пресслужба Кабміну

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