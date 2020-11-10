Заробітчани переслали в країну $8 млрд за 8 місяців поточного року, - Нацбанк

З січня по вересень 2020 року в Україну надійшли грошові перекази на більш ніж 8 млрд доларів. Національний банк України прогнозує, що за рік працівники перекажуть близько 10 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Найпопулярніші "коридори" для переказу коштів в Україну не змінилися. Найбільше грошей працівники пересилали зі США, Італії, Ізраїлю, РФ та Німеччини.

Водночас з України за кордон переказали 575 млн доларів. Найбільше переказів було відправлено в РФ, Грузію, Азербайджан, Туреччину і Польщу.

У Нацбанку зазначили, що цього року значно збільшилися відправки через системи переказу коштів (без врахування переказів, через карткові платіжні системи, поштові відділення та неформальні канали). Так, за 9 місяців в Україну переказали понад 1,9 мільярда доларів, що на 16% більше, ніж за той же період минулого року.

З України через системи переказу коштів відправили 387 млн ​​доларів, що на 41% більше, ніж було раніше.

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До того ж українці почали відправляти великі суми: сума одного переказу з України збільшилася на 33% і становить у середньому 510 доларів.

Також цього року майже на третину збільшився обсяг переказів через системи переказу коштів у межах України. У період з січня по вересень в країні здійснили переказів на 178,5 мільярда гривень або 6,75 мільярда доларів.

Торік, за розрахунками Світового банку, обсяг грошових переказів українських заробітчан становив 16 млрд доларів. Національний банк нарахував трохи менше - 12 мільярдів доларів.

А цього року Нацбанк очікує близько 10 млрд доларів переказів з-за кордону. Через коронавірус і карантин значна частина працівників (за розрахунками НБУ - близько 10%) повернулися в Україну, ще близько 10% скасували свої поїздки на сезонні роботи за кордон. Водночас доходи тих, хто залишився за кордоном, зменшаться через погіршення стану економіки в країні.

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