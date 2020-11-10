Російська сторона зірвала переговори гуманітарної підгрупи ТКГ щодо обміну полоненими

Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи з урегулюванню конфлікту на Донбасі через позицію російської сторони не обговорювала питання обміну взаємно утримуваними особами.

Про це йдеться в повідомленні в Фейсбук Української делегації в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російська сторона, попри раніше укладені домовленості, відмовилася пропустити мешканців Луганщини в обидва боки за лінію розмежування, щоб вони могли скористатися послугами Центру надання адміністративних послуг, відділення "Ощадбанку" і банкомати на КПВВ в Щастя, пояснюючи відмову дрібними технічними деталями.

"Через демарш російських представників Україна не змогла домогтися обговорення двох інших важливих питань, перемовини щодо яких були узгоджені для вирішення сьогодні: питання обміну взаємно утримуваних осіб і питання пошуку безвісти зниклих осіб", - говориться в повідомленні.

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Зазначається, що завдяки твердій позиції керівника гуманітарної підгрупи народного депутата України Галини Третьякової та сприянню координатора підгрупи пана Тоні Фріша на переговорах вдалося досягнути певного просування в обговорені умов розблокування російською стороною роботи КПВВ.

"Конкретні умови будуть обговорені завтра, під час загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій", - повідомив представник української делегації.