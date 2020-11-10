Міноборони дозволило всім частинам ЗСУ харчуватися за новим меню
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони, яка спростовує фейк, який з'явився в ЗМІ.
"Міністерство оборони розширило можливості для Збройних Сил України застосовувати Каталог для харчування особового складу. За Каталогом тепер харчуватимуться усі Збройні Сили! Каталог стає обов'язковим як для приготування їжі своїми силами, так і для надання послуг ''аутсорсерами'', - сказано в повідомленні.
Зазначається, що в новому меню більш ніж 400 найменувань продуктів, з яких можна скласти щоденний раціон військових. Головна умова - по сумі не вийти за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначено в межах від 67 до 74 грн за один. У військовослужбовців є можливість вибрати собі обіди, сніданки і вечері на свій смак і по сезону.
Як уточнюють у Міноборони, нововведення дасть зиогу вводити систему харчування по каталогу в будь-яких частинах ЗСУ. Зараз за новою системою харчується вже 106 військових підрозділів.
Нагадаємо, 18 березня Міністерство оборони офіційно повідомило, що не може організувати харчування військових по-новому, якщо Верховна Рада найближчими днями не ухвалить змін до Державного бюджету на 2020 рік.
Після цього волонтерка і керівниця проєктного офісу реформ МОУ Діана Петреня, яка керувала цією реформою від самого її початку, виступила з досить різкою заявою на адресу вищого військового керівництва про те, що воно повертає старі схеми.
До цього, з липня 2019 року, реформу через суд намагалася загальмувати приватна підприємниця (неодноразова учасниця продовольчих тендерів МОУ), проте 12 березня 2020 суд визнав правомірність застосування нової системи харчування в ЗС України. Однак після перемоги в суді Міноборони тепер саме зупиняє реформу.
20 березня з’ясувалось, що проблемою виявилася нездатність армії утримувати штатних кухарів у частинах. Замість цього Міноборони вирішило й надалі платити гроші за приготування їжі та зберігання продуктів комерційним фірмам, які фактично неможливо контролювати, що і стало причиною ініціювання реформи в 2015 році.
Пізніше в Міноборони заявили, що проблеми з харчуванням в армії були короткостроковими, про жоден зрив харчування не йдеться. Зокрема, відомство тоді зазначило: "Решта частин - так звані небойові частини, до яких належать, наприклад, склади й арсенали боєприпасів, переходитимуть на комбіновану систему харчування, де постачальник надає і асортимент продуктів по каталогу, і послугу з організації харчування. Така комбінована система перебуває в процесі розробки і вимагає внесення змін до підзаконних актів, що займе час приблизно до кінця літа".