На Харківщині вперше з 2013 року зареєстровано випадок правця

У Красноградському районі Харківської області у 10-річної дитини діагностували правець.

Про це повідомив Харківський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановило епідемрозслідування, орієнтовно наприкінці жовтня дитина поранилася, наступивши на цвях у дворі будинку. Оскільки рана була несуттєвою, батьки не звернулися по допомогу до лікарів.

"6 листопада 2020 року стан дитини різко погіршився (з'явився гострий тягнучий біль у нижній кінцівці, утруднене дихання, судоми) і швидкою медичною допомогою дитину було госпіталізовано в стаціонар, де було встановлено діагноз "правець", - сказано в повідомленні.

Це перший випадок правця в регіоні за останні 7 років. У 2013 році 2 випадки правця були зареєстровані в Харкові у дорослих.

Зазначається, що хвора на правець людина не створює епідемічної небезпеки для оточення. Основним способом попередження захворювання на правець є активна імунізація, яка є обов'язковою і проводиться відповідно до національного календаря щеплень (2, 4, 6, 18 місяців, 6 років, 16 років і надалі кожні 10 років).

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