Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський
Як повідомляє Цензор.НЕТ, нардеп "Європейської Солідарності" Михайло Забродський вважає це дивним, особливо в контексті заяв про необхідність підвищення мобільності.
"Справа в тому, що однією із головних відмінностей САУ "Дана"/САУ 2С3 "Акація" від 155-мм самохідних гаубиць "CAESAR" та аналогів є не тільки калібр, а й довжина ствола - 28 калібрів (САУ "Дана"/САУ 2С3 "Акація"), проти - 52 калібри (САУ "CAESAR", САУ "Богдана" та аналоги), що дозволяє останнім наносити вогньове ураження на майже вдвічі більшій відстані, навіть стандартними боєприпасами", - пояснює Забродський.
За його словами, "цілком зрозуміло, що забезпечення вогневого ураження противника на відстанях, що унеможливлюють вогневий артилерійський контакт у відповідь, за відсутності аналогічних засобів у російських окупаційних військ, може створити суттєві тактичні і оперативні переваги для ЗС України під час проведення операції ОС та суттєво змінити ситуацію на Східному напрямку агресії РФ проти України".
Однак багато питань викликає прагнення оборонного відомства закупити старі зразки артилерійського озброєння у закордонних виробників, особливо "на тлі інформації, що розроблення 155-мм самохідної гаубиці "Богдана" здійснювалась державним коштом із загальними асигнуванням в понад 140 млн грн на цей напрямок".
Тактико-технічні характеристики САУ "Богдана" заявлені виробником значно перевищують ТТХ "Дани" і "знаходяться на рівні кращих зарубіжних зразків, значно перевищуючи російські аналоги", - зазначає нардеп.
"Із відкритих джерел також відомо, що тривалий період часу державні випробування дослідного зразка САУ "Богдана" були заблоковані невстановленими наразі особами, з невідомих причин. І тільки нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація про відновлення випробувань, яка однак потребує, ще офіційного підтвердження.
Важко обґрунтувати ідею закупівлі 152-мм самохідної гаубиці vz.77 "ДАНА-М2", артилерійської системи, яку сама ж Чехія наразі розглядає як застарілу артилерійської систему намагаючись реалізувати САУ "ДАНА" третім країнам, водночас власні збройні сили Чехія планує забезпечити 155 мм стандартизованою з країнами НАТО, самохідною гаубицею "CAESAR" (CAmion Equipe d’un Systeme d’ARtillerie), виробництва компанії Nexter, Франція.
Наразі неможливо зазначити які тактичні і оперативні переваги, з точки зору бойових характеристик, вбачаються Міністерством оборони при застосуванні самохідної гармати-гаубиці vz.77 "Дана", у порівнянні із самохідними гаубицями 2С3 "Акація".
Однак можна впевнено говорити про чергову незграбну і не дуже прикриту спробу під виглядом модернізації/оновлення артилерійського парку наших Збройних Сил провернути сумнівну оборудку за нез’ясованою наразі кінцевою метою", - наголосив Забродський.