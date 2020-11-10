Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський

Нещодавно стало відомо, що Міноборони розглядає питання щодо закупівлі для Збройних сил 152-мм самохідної гармати-гаубиці vz.77 "Дана", виробництва Чехія, для заміни наявних на озброєнні причіпних гармат-гаубиць Д-20 та самохідних гаубиць 2С3 "Акація".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нардеп "Європейської Солідарності" Михайло Забродський вважає це дивним, особливо в контексті заяв про необхідність підвищення мобільності.

"Справа в тому, що однією із головних відмінностей САУ "Дана"/САУ 2С3 "Акація" від 155-мм самохідних гаубиць "CAESAR" та аналогів є не тільки калібр, а й довжина ствола - 28 калібрів (САУ "Дана"/САУ 2С3 "Акація"), проти - 52 калібри (САУ "CAESAR", САУ "Богдана" та аналоги), що дозволяє останнім наносити вогньове ураження на майже вдвічі більшій відстані, навіть стандартними боєприпасами", - пояснює Забродський.

За його словами, "цілком зрозуміло, що забезпечення вогневого ураження противника на відстанях, що унеможливлюють вогневий артилерійський контакт у відповідь, за відсутності аналогічних засобів у російських окупаційних військ, може створити суттєві тактичні і оперативні переваги для ЗС України під час проведення операції ОС та суттєво змінити ситуацію на Східному напрямку агресії РФ проти України".

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Однак багато питань викликає прагнення оборонного відомства закупити старі зразки артилерійського озброєння у закордонних виробників, особливо "на тлі інформації, що розроблення 155-мм самохідної гаубиці "Богдана" здійснювалась державним коштом із загальними асигнуванням в понад 140 млн грн на цей напрямок".

Тактико-технічні характеристики САУ "Богдана" заявлені виробником значно перевищують ТТХ "Дани" і "знаходяться на рівні кращих зарубіжних зразків, значно перевищуючи російські аналоги", - зазначає нардеп.

"Із відкритих джерел також відомо, що тривалий період часу державні випробування дослідного зразка САУ "Богдана" були заблоковані невстановленими наразі особами, з невідомих причин. І тільки нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація про відновлення випробувань, яка однак потребує, ще офіційного підтвердження.

Важко обґрунтувати ідею закупівлі 152-мм самохідної гаубиці vz.77 "ДАНА-М2", артилерійської системи, яку сама ж Чехія наразі розглядає як застарілу артилерійської систему намагаючись реалізувати САУ "ДАНА" третім країнам, водночас власні збройні сили Чехія планує забезпечити 155 мм стандартизованою з країнами НАТО, самохідною гаубицею "CAESAR" (CAmion Equipe d’un Systeme d’ARtillerie), виробництва компанії Nexter, Франція.

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Наразі неможливо зазначити які тактичні і оперативні переваги, з точки зору бойових характеристик, вбачаються Міністерством оборони при застосуванні самохідної гармати-гаубиці vz.77 "Дана", у порівнянні із самохідними гаубицями 2С3 "Акація".

Однак можна впевнено говорити про чергову незграбну і не дуже прикриту спробу під виглядом модернізації/оновлення артилерійського парку наших Збройних Сил провернути сумнівну оборудку за нез’ясованою наразі кінцевою метою", - наголосив Забродський.

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