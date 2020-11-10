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Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ

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Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ
Ексголова Держінвестпроєкту Владислав Каськів пройшов шостим номером "ОПЗЖ" у депутати Закарпатської обласної ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

На шостому виборчому окрузі Закарпаття в Хустському районі за Каськіва проголосував 481 виборець.

На початку виборчої кампанії на Закарпатті ВО "Свобода" вимагало зняти з реєстрації Каськіва, якого ТВК зареєструвала кандидатом у депутати до Закарпатської обласної ради від "ОПЗЖ" по 6-му Хустському округу.

Каськів — політичний діяч, за часів Віктора Януковича був головою Державного агентства національних проєктів. За даними слідства, у 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 млн грн для реалізації низки національних проєктів. Зокрема, проєкт "Якісна вода" передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, а згідно з проєктом "Олімпійська надія-2022" мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Однак ці та інші проєкти так і не були реалізовані.

25 березня 2016 року Національна поліція України оголосила Каськіва в розшук. Його затримали в Панамі і екстрадували в Україну, пізніше Печерський райсуд відпустив його через внесення застави в 600 тис. дол.

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Топ коментарі

  • Ahmed Nunji
    Люди, ви дебіли...
  • Гыг с Вами
    Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2339
  • Валерия Ларченко b661826f
    Там свежая фотка кернеса по инету гуляет...ну что вам сказать ,харьковчане-мне лично прям плохо стало от вида вашего мэра,труп или в каматозе не ясно...нам бы в Одессу такого
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