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Без додаткових заходів Україна прийде до ситуації із захворюваністю на COVID-19 як в Італії, вже в січні, - Шмигаль

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Без додаткових заходів Україна прийде до ситуації із захворюваністю на COVID-19 як в Італії, вже в січні, - Шмигаль
Якщо не будуть впроваджені додаткові карантинні заходи, Україна може прийти до переповнення медичних установ хворими на COVID-19, як це зараз відбувається в Італії, вже в січні 2021 року.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо приклади, коли в Італії важких хворих кладуть просто на підлогу лікарень. І немає можливості надати їм медичну допомогу. Якщо нічого не робити в Україні, ми наблизимося до цього порогу вже в січні", - сказав Шмигаль.

На думку глави українського уряду виходом зі сформованої ситуації може стати введення жорстких карантинних заходів у вихідні дні, що, на його думку, не зупинить економіку, але стримає переміщення великих мас людей і зменшить їхні соціальні контакти.

"Це не дасть нам зниження кількості захворюваності, але зафіксує, за нашими розрахунками і за розрахунками вчених, ту кількість хворих, яке надходитиме", - пояснив Шмигаль.

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Топ коментарі

  • 133133
    А какие меры вы вообще приняли ?

    Я вижу только одну - президент постоянно щеголяет в общественных местах без маски
  • Sergii Ustim
    Фиганите еще 20 лярдов в асфальт, может поможет?
  • dfasf sdfsdfs
    Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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