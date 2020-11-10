Без додаткових заходів Україна прийде до ситуації із захворюваністю на COVID-19 як в Італії, вже в січні, - Шмигаль

Якщо не будуть впроваджені додаткові карантинні заходи, Україна може прийти до переповнення медичних установ хворими на COVID-19, як це зараз відбувається в Італії, вже в січні 2021 року.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо приклади, коли в Італії важких хворих кладуть просто на підлогу лікарень. І немає можливості надати їм медичну допомогу. Якщо нічого не робити в Україні, ми наблизимося до цього порогу вже в січні", - сказав Шмигаль.

На думку глави українського уряду виходом зі сформованої ситуації може стати введення жорстких карантинних заходів у вихідні дні, що, на його думку, не зупинить економіку, але стримає переміщення великих мас людей і зменшить їхні соціальні контакти.

"Це не дасть нам зниження кількості захворюваності, але зафіксує, за нашими розрахунками і за розрахунками вчених, ту кількість хворих, яке надходитиме", - пояснив Шмигаль.

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