Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним висловився за створення коридору між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Необхідним є створення коридору між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань, а також повернення переміщених азербайджанців у їхні домівки", - цитує турецький телеканал TRT слова Ердогана.
За даними телеканалу, в розмові з Путіним Ердоган заявив також, що Анкара візьме участь у роботі місії з контролю за перемир'ям у Карабасі.
"Туреччина разом із Росією візьме участь у роботі місії зі спостереження за припиненням вогню у звільнених районах Карабаху", - цитує Ердогана турецький телеканал TRT.