Для України дуже важливо відвідування кораблями НАТО, особливо США, українських портів, - капітан І рангу Лакійчук

Другий вебінар Львівського безпекового форуму 2020 був присвячений стратегії безпеки чорноморського регіону. Крім співпраці з іншими країнами Чорного моря в протистояння російській експансії для України важлива присутність НАТО і США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському форумі з безпеки сказав капітан І рангу Павло Лакійчук, єксперт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", відповідаючи на запитання, чим адміністрація новообраного президента США Джорджа Байдена може посприяти Україні.

"Дуже важливо відвідування кораблями НАТО, особливо США, українських портів. З точки зору морського права військовий корабель - це територія держави, якій він належить. І коли відбувається загострення в кожній із країн Чорного моря нам дуже важлива присутність Сполучених Штатів. Перебування корабля НАТО в порту Одеси є гарантією того, що росіяни не нападуть на Одесу, боячись бойового зіткнення.

Ніхто за нас не може захистити нашу країну, але США й інші наші партнери можуть допомогти озброєнням. Адміністрація Трампа допомогла джавелінами. Є велика надія на те, що адміністрація Байдена дасть зелене світло на поставки протикорабельних ракет. Це дуже важливо для чорноморської акваторії". Так, ми розробляємо ракету "Нептун", але це вимагає певного часу", - зазначив він.

Третій аспект співпраці зі США в Чорному морі, який виділив експерт, - продовжувати співпрацю з будівництва українських Військово-морських сил і включення їх в єдину інформаційну систему.

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