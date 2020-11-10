Щодня адмінмежу з окупованим Кримом перетинають до 700 осіб, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко

Кількість громадян, які перетинають адміністративну межу між окупованим Кримом і Херсонською областю, зменшилася до 700 за день.

На думку заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігоря Яременка, на це вплинули запроваджені Росією обмеження, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Росія продовжує блокувати будь-який доступ на територію окупованого Криму для міжнародних моніторингових та міжнародних гуманітарних організацій, а також не дозволяє резидентам Криму - громадянам України, виїхати на материкову частину України аби придбати ліки, яких дійсно не вистачає на окупованому півострові", - розповів Яременко.

Заступник міністра впевнений, що такі дії з боку Росії можуть привести до значного погіршення епідеміологічної ситуації на території Криму і підкреслив, що Україна буде готова розгорнути спеціальні польові госпіталі біля КПВВ, а також - гуманітарні табори. Крім цього Яременко розповів, що опрацьовується варіант із залученням стаціонарних лікарень у Херсонській області.

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