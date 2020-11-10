"Це скоріше окупанти" - екскомандувач сил США в Європі Ходжес про "російських миротворців" у Карабасі

Генерал-лейтенант збройних сил США у відставці, колишній командувач сил США в Європі Бен Ходжес скептично ставиться до введення в Нагірний Карабах "російських миротворців".

Про це він заявив на Львівському форумі з питань безпеки, який проходить 9-14 листопада у форматі відеоконференцій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я завжди скептично ставлюся до російських "миротворців". Такого поняття взагалі не існує. Вони швидше окупанти, які колись прийшли в Придністров'я, на Кавказ, до Південної Осетії", - сказав генерал, оцінюючи перспективи розміщення російського контингенту в Нагірному Карабасі.

9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.