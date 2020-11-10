Новини • Місцеві вибори-2020

Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов

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Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов
Одеська обласна територіальна виборча комісія підвела підсумки виборів до облради.

Як передає місцеве видання "Думська", підсумковий протокол ТВК оголосила 10 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

У виборах взяли участь 618 855 виборців з 1723193, або 35,91%. 51881 бюлетень було визнано недійсним.

П'ятивідсотковий бар'єр подолали сім партій. Найбільше голосів - 151991, або 26,81% - набрала "Опозиційна платформа - За життя". На другому місці - президентська "Слуга народу". Її підтримали 99479 виборців, або 17,55%. Третьою стала партія мера Одеси "Довіряй справам" - 66875 голосів, або 11,8%. Четвертою фінішувала "Європейська Солідарність" - 58 804, або 10,37%.

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Також до ради пройшли партія "За майбутнє" (56749, або 10,01%), "Батьківщина" (38753, або 6,84%) і Партія Шарія (28886, або 5,09%).

Серед інших, депутатом став міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він балотувався від "Слуги народу".

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що його робота депутатом Одеської обласної ради не вплине на роботу в Міністерстві охорони здоров'я.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Таке враження, що Одеса прагне в узкіймір.
  • dwt
    Первое место в Одессе - Рабинович, не удивительно, хотя в Израиле таких шулеров евреи никогда бы не выбрали, поэтому у нас они вертятся Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 9511
  • Sav UA
    Не нармально. і за шарія дурбелики одеські проголосували. Сидить ватне кодло і по можливості підсирає.Як от на виборах.
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