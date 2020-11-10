Байден готовий працювати з Великою Британією і Францією над вирішенням військового конфлікту на сході України, - заява штабу кандидата
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Кандидат у президенти США Джо Байден, який оголосив про свою перемогу на виборах, під час телефонних переговорів з деякими європейськими лідерами висловив готовність разом із ними шукати рішення військового конфлікту на сході України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За повідомленням штабу Байдена, той торкнувся цієї теми під час розмов з президентом Франції Еммануелем Макроном і з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Так, Байден висловив Макрону "інтерес до спільної роботи над вирішенням конфліктів в Україні та в Сирії, а також - за іранською ядерною програмою".
Джонсону ж Байден заявив про бажання "працювати разом у таких темах, як Балкани й Україна".
Раніше в листопаді Байден, ґрунтуючись на прогнозах ЗМІ, оголосив про свою перемогу на виборах президента США. Деякі світові лідери привітали його з цим досягненням.