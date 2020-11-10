Затриманий ексчиновник МВС Федорян сам повідомив прикордонникам факти, що дозволили запідозрити його в державній зраді, - начальник відділу прокуратури АРК Ребров

Українські правоохоронці затримали кримчанина Миколу Федоряна як тільки у них з'явилися підозри, що він співпрацював із ФСБ Росії.

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії розповів начальник відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Єгор Ребров, коментуючи арешт Федоряна, якого підозрюють у державній зраді, передає Цензор.НЕТ.

"Він один-два рази на рік вже за часів окупації Криму виїжджав на материкову частину України, проте правоохоронні органи не мали інформації про його злочинну діяльність. Вона розкрилася, коли під час чергового проходження контрольно-пропускного пункту його вирішили запитати про службову діяльність як працівника незаконно захопленого підприємства "Чорноморнафтогаз", - зазначив співробітник прокуратури.

За версією слідства, Микола Федорян використовував своє службове становище менеджера "Чорноморнафтогазу", щоб сприяти російським силовим органам у проведенні незаконних обшуків у будинках кримських татар, переслідуваних за "справою Хізб ут-Тахрір". А саме: виділяв транспорт для співробітників ФСБ.

"Під час опитування Федоряна на КПВВ випливли деякі підозрілі факти, які представили його як пособника іноземної спецслужби... Такі затримання здійснюються тільки за наявності підозр у скоєнні кримінального злочину. Робота на захоплених окупантами підприємствах сама по собі не вважається злочином", - підкреслив Єгор Ребров.

Нагадаємо, пресслужба Прокуратури АРК і Севастополя повідомила, що 7 листопада на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в окупований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у допомозі російським правоохоронцям під час проведення обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб ут-Тахрір".

Пізніше стало відомо, що затриманий - Микола Федорян, який до окупації Криму працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки.

9 листопада суд взяв чоловіка під варту.

Позже стало известно, что задержанный - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.

9 ноября суд взял мужчину под стражу.

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