Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль

Дефіцит державного бюджету України на рівні 7,5% є одним із найнижчих в Європі.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна має один із найнижчих дефіцитів бюджету цього року, тобто 7,5% - це один із найнижчих у Європі показників дефіциту бюджету ... Ми провели аудит з міжнародними партнерами, чи є цей дефіцит посильним для України. Він абсолютно помірний - про це заявляють всі міжнародні експерти та організації. Тобто для України 7,5% - це абсолютно адекватна цифра під час кризи", - сказав Шмигаль.

Він додав, що дефіцит бюджету є елементом, який дозволяє підтримати економіку, малий і середній бізнес, що страждає через економічну кризу, пов'язану з пандемією коронавірусу. "Тому дефіцит бюджету плановий, ми розуміємо джерела погашення", - додав глава уряду.

За його словами, на наступний рік планується дефіцит бюджету на рівні менше 6%, а в майбутньому - зниження його для виходу на профіцитний бюджет.

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Водночас Шмигаль повідомив що інфляція очікується на рівні 4,5%, і це плановий показник.

"По року ми очікуємо близько 4,5% - це плюс-мінус прогнозований рівень інфляції Національного банку. Сьогодні ми розуміємо, що приблизно в цих параметрах Україна і залишатиметься", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що такий рівень інфляції є одним із найнижчих показників за час незалежності України і приблизно дорівнює торішньому.