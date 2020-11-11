Мінсоцполітики готує нову постанову про запуск E-social в обхід Мінфіну, - ГО "Розумна сила"

Дії міністерки соціальної політики України Марини Лазебної та її заступника Валерія Бушкова завдають економічних збитків державі, заявляє ГО "Розумна Сила".

Про це її представники повідомили в коментарі Цензор.НЕТ.

Дії співробітників Міністерства соціальної політики України, що завдають економічної шкоди державі при реалізації Проєкту Е-SOCIAL, були раніше підтверджені Рахунковою палатою України, а також юридичним департаментом міністерства соціальної політики України.

20 жовтня 2020 року Радник з вирішення спорів (офіційна особа, передбачена ПДУР Міжнародного банку реконструкції та розвитку) виніс рішення, яким повністю підтверджено правову позицію виконавця робіт, задоволені його фінансові вимоги до Міністерства соціальної політики України, а також встановлені факти фальсифікації співробітниками Міністерства соціальної політики Україна документів при реалізації проєкту Е-SOCIAL (Протокол засідання комісії з питань проведення приймальних випробувань "Інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL)" від 28.09.2020 року).

6 листопада 2020 року Міністерство соціальної політики України на сайті Кабінету міністрів України розмістило новину про розробку і передачу до 1 грудня 2020 року проєкту Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

За інформацією "Розумної сили", під цей проєкт положення вже вдруге готується проєкт Постанови Кабінету міністрів України.

Перший проєкт Постанови Кабінету міністрів України був відхилений Міністерством фінансів України, яке вказало, що прийняття подібних постанов прямо зачіпає інтереси України в питаннях співпраці з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, і тому перед його прийняттям необхідно провести консультації і узгодження з представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

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"Такі умови міністеркою соціальної політики України Лазебною та її заступником Бушковим проігноровані. Для "обходу" зауважень Міністерства фінансів України підготовлено новий проєкт постанови КМУ про запуск пілотного проєкту Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, але вже без узгодження з Міністерством фінансів України.

У пояснювальній записці сказано, що оскільки планується використання виключно донорських коштів, в узгодженні з Міністерством фінансів України немає необхідності. Цей факт свідчить або про повну профнепридатність керівників Міністерства соціальної політики України в питаннях співпраці з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, а також в питаннях дотримання законодавчих і нормативних актів України, або про свідомі кроки, спрямовані на конфлікт з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Адже в разі консультацій зі Світовим банком, як того вимагає Мінфін, до Міністерства соціальної політики буде направлена ​​перевірка, яка може виявити факти неефективної роботи співробітників Мінсоц у проєкті E-SOCIAL", - зазначають в організації.

Як у першому, так і в другому випадку, потенційним "донорам" (в першу чергу USAID - за нашою інформацією саме з ними Міністерство цифрової трансформації України проводить переговори про фінансування пілотного проєкту) варто задуматися - чи мати справу з особами, які де факто і де юре, шляхом фальсифікації документів, в порушення підписаних раніше договорів з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, а також українського законодавства, намагаються заволодіти грошовими коштами міжнародних організацій, знаючи про те, що проєкт Е-SOCIAL повністю забезпечений фінансово".

Також експертами громадської організації повідомляється, що 2 листопада поточного року закінчився термін, до якого Міністерство соціальної політики України могло виконати свої фінансові зобов'язання за проєктом Е-SOCIAL без нарахування штрафних санкцій, передбачених договором. Тепер, з вини Міністра соціальної політики з держбюджету необхідно буде повертати, крім кредитних грошей МБРР і відсотків за їх використання, ще й гроші, передбачені штрафними санкціями:

"Проєкт E-SOCIAL, одна з цілей якого економити бюджетні кошти в соціальній сфері, в руках безвідповідальних і некомпетентних чиновників Мінсоцполітики перетворюється на джерело додаткових бюджетних витрат".