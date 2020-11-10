Туреччина навряд чи братиме участь у деокупації Криму, - президент Ради міжнародних відносин Туреччини Айдин

Зміна політики Туреччини з приводу деокупації Криму в більш рішучу сторону не передбачається.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку на Львівському безпековому форумі 2020 висловив президент Ради міжнародних відносин Туреччини, професор міжнародних відносин Університету Кадира Хаса в Стамбулі Мустафа Айдин.

"Туреччина мало говорить про Крим. Більше згадує про нього тоді, коли відносини з Росією йдуть на спад. Я знаю, що Україна і Туреччина просувалися у співпраці, зокрема з оборони і безпеки, і вели переговори з виробництва значущих систем безпеки. Це може мати вплив, але у мене немає очікувань з приводу зміни політики Туреччини з приводу Криму та наземного протистояння Росії. Дипломатичний статус-кво ймовірно триватиме", - зазначив він.

Нагадаємо, Львівський безпековий форум 2020 проходить 9-14 листопада в онлайн-форматі. Сьогодні відбулося обговорення на тему "Безпечний і процвітаючий регіон Чорного моря: бачення спільного майбутнього".

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