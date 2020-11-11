Тіхановська заявила про зміну тактики протестів у Білорусі

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила про необхідність змінити тактику протестів у країні. Це потрібно через зміну реалій у країні стосовно затримань учасників акцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

Вона зазначила, що останнім часом людей затримують ще до старту протестів. І тепер потрібно працювати над схемою проведення акцій, щоб уникати цих ситуацій.

"Нам зараз необхідно змінювати тактику для того, щоб людей не підставляти. Над цим ведеться велика робота", - сказала Тіхановська.

Вона підкреслила, що акції протесту триватимуть на вихідних, а також у будні від представників різних верств населення.

"Будуть оголошені результати цієї роботи, але плани одні: продовження боротьби, продовжувати тиск на режим. Недільні акції триватимуть, акції студентів, медиків, пенсіонерів - всі продовжують боротьбу в цьому випадку", - заявила Тіхановська.

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