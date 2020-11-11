600 бійців 93-ї ОМБр пройдуть місячну підготовку під керівництвом іноземних інструктурів місії Orbital
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У рамках операції Orbital представники Збройних сил Великої Британії, Данії та Канади почали індивідуальну підготовку особового складу 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Упродовж місяця понад 600 українських військових навчатимуть за вісьмома курсами.
Це курс командирів взводів, розвитку сержантського і старшинського складу, розвитку молодшого сержантського складу, контрснайперський курс, курс розвідки, базова піхотна підготовка, мінна безпека і поглиблений курс тактичної медицини.
До кожного курсу висунуто певні вимоги, згідно з якими відбирали особовий склад. Крім теоретичних і практичних занять, військових чекають бойові стрільби і тактична підготовка з використанням пейнтбольного обладнання.