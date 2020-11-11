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Парламент був і залишається точкою балансу і ключових рішень щодо виходу з криз, - Разумков

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Парламент був і залишається точкою балансу і ключових рішень щодо виходу з криз, - Разумков
Парламент завжди був, залишається і буде точкою балансу і ухвалення ключових рішень щодо виходу з криз різного рівня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, про це заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, коментуючи роль парламенту у вирішенні конституційної кризи.

За його словами, Верховна Рада зреагувала на ситуацію, що склалася у зв'язку із рішенням Конституційного Суду, доволі швидко. Адже в питанні національної безпеки і стратегічного курсу розвитку держави такою і має бути позиція більшості Парламенту та суспільства, яке адекватно реагує на те, що відбувається в країні, впевнений Дмитро Разумков.

"Парламент завжди був, залишається і буде точкою балансу і ухвалення ключових рішень щодо виходу з криз різного рівня, які відбувалися в Україні доволі часто. І саме Парламент ухвалював рішення, які дозволяли вийти з цих криз", - підкреслив Голова Верховної Ради.

Як зазначив Дмитро Разумков, для вирішення конституційної кризи Верховна Рада застосувала швидкі та дієві рішення.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    О! Ума палата.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    хм.. стесняюсь спросить - а балансируете вы там в парламенте на кую что-ли, и им же принимаете ключевые решения !?.. если так, то все с вами понятно и с вашим глав-пианистом. Парламент был и остается точкой баланса и ключевых решений по выходу из кризисов, - Разумков - Цензор.НЕТ 2536
  • Sophia-Maria Duglass
    Разумков ближе к ОПЗЖ , чем к слугам . И это прокол Богдана
    Но ... плывя в фарватере ОПЗЖ , Разумкову не светят должности , т к на все ведущие роли у ОПЗЖ есть свои кандидаты - мертветчук и компания . Насколько реально понимает Разумков , что его могут использовать и выбросить эти прожженые аферисты ОПЗЖ ?
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