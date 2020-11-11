Парламент був і залишається точкою балансу і ключових рішень щодо виходу з криз, - Разумков

Парламент завжди був, залишається і буде точкою балансу і ухвалення ключових рішень щодо виходу з криз різного рівня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, про це заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, коментуючи роль парламенту у вирішенні конституційної кризи.

За його словами, Верховна Рада зреагувала на ситуацію, що склалася у зв'язку із рішенням Конституційного Суду, доволі швидко. Адже в питанні національної безпеки і стратегічного курсу розвитку держави такою і має бути позиція більшості Парламенту та суспільства, яке адекватно реагує на те, що відбувається в країні, впевнений Дмитро Разумков.

"Парламент завжди був, залишається і буде точкою балансу і ухвалення ключових рішень щодо виходу з криз різного рівня, які відбувалися в Україні доволі часто. І саме Парламент ухвалював рішення, які дозволяли вийти з цих криз", - підкреслив Голова Верховної Ради.

Як зазначив Дмитро Разумков, для вирішення конституційної кризи Верховна Рада застосувала швидкі та дієві рішення.

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